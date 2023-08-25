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25 Ağustos 2023 Cuma 15:04:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 15:04:00

Alman iş dünyasının ekonomiye güveni dört aydır düşüşte

Kaynak: AA

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Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni ağustosta art arda dördüncü kez daha da kötüleşti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı

Buna göre, Almanya'da geçen ay 87,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki keskin kötüleşmenin etkisiyle ağustosta 85,7 puana inerek, art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin 86,7 puana inmesi yönündeydi.

Ağustosta Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin 83,6'dan 82,6 puana inmesi dikkati çekerken, Mevcut Durum Endeksi de 91,4'den 89 puana geriledi. İş dünyasının mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine inmesi de dikkati çekti.

Ifo anketinde, imalat ve hizmet sektörlerinin geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin geleceğe yönelik beklentilerinin giderek daha karamsar olduğunu belirterek, "Alman ekonomisi henüz düzlüğe çıkmış değil." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), verilerine göre, Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin daha fazla büyümesini zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Etiketler : Merkezi Münih Almanya Federal İstatistik Ofisi Almanya
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