VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
İngiltere Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı
"Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştı...
Dolugaz yeni araçları filosuna kattı
Hakkında arama kararı bulunan Metin Uc, İstanbul'da gözaltına alındı
"Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır"
"Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik"
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristler
Çağla'ya vefasızlık suçlaması
Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü
AB'nin gelecek kışı atlatmak için gaz tüketimini düşürmesi gerektiği belirtildi
Kış 2023 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
Filmi izleyicisiyle çekecek
Ferdi şarkısını yorumladı
Minikler sinemaya
Aşk paylaşımı
Hakarete 50 bin lira istedi
"İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda"
Yunanistan ve İtalya'da bazı ilaçları bulmakta zorluk devam ediyor
Diyanet, İslamiyet'i seçenler için 4 dilde rehber hazırladı
ABD, kadınlara baskı nedeniyle bazı Taliban üyelerine yeni vize kısıtlamaları getiriyor
02 Şubat 2023 Perşembe 12:40:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 12:40:00

Alkollü içki ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Alkol ve alkollü içki üretim tesisleri ile ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmalara ait fabrika, imalathane veya ticari işletmelerin veya bu gibi yerlerin işletme hakkının ya da şirket hisselerinin, üçüncü kişilere devredilebilmesi Bakanlık iznine tabi olduğundan, bu amacı içeren talep, devredecek için ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan son bir ay içinde alınmış muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin belgeyle Bakanlığa yapılacak.

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, süresi içinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak tahsil edilerek belge yenilenecek. Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecek.

ÇOK KÜÇÜK VE BÜYÜK AMBALAJLI İÇKİ SATIŞINA YASAK

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek. Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilecek.

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Bira hariç olmak üzere, cam dışında ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı alkol alkollü içki
Neden'lerin şarkısı

Neden'lerin şarkısı
Erbil'e organlarımı vermek isterdim

Erbil'e organlarımı vermek isterdim
Trafikte taciz şoku

Trafikte taciz şoku
Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim

Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim
Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Onur Tuna'ya açılan davaya ret
Golf severler buluştu

Golf severler buluştu
Paris'te yürüdü

Paris'te yürüdü
Demet'ten asillik dersi

Demet'ten asillik dersi
Sibel Can'la düet isteği

Sibel Can'la düet isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX