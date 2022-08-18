VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bodrum'da romantizm rüzgarı
Zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarı belirlendi
İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem
Aşk yok arkadaşlık var
BDDK'den, faizsiz bankacılık alanında müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenleme
İngiltere'de ölen kadın hologram teknolojisi sayesinde cenazesinde konuşuyor gibi göründü
Alışveriş merkezlerinde ortak gelir ve giderlerin kapsamı belirlendi
Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kabil'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
18 Ağustos 2022 Perşembe günlük burç yorumları!
"Sosyal konut projelerinde gençlere kontenjan ayrılacak"
Ukrayna: Rus ordusunun Harkiv'e roketli saldırısında 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Başkan Erdoğan, Ukrayna'ya gitti
Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Kulak iltihabı menenjite yol açabilir
ABD ve Tayvan, yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlayacak
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said yeni anayasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu
Ukrayna'da tarihi zirve
Rumların katliamı Barbarlık Müzesi'nde
Abdülhamid Han Yunanistan'ın psikolojisini bozdu
18 Ağustos 2022 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 10:45:00

Alışveriş merkezlerinde ortak gelir ve giderlerin kapsamı belirlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, alışveriş merkezleri arasındaki uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile bu alanlara ilişkin giderlerin kapsamını belirledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklikle, kiracı ve kiraya veren ilişkisi çerçevesinde alışveriş merkezinin muhtelif giderlerinden kaynaklanan sorunların çözülmesi amaçlandı.

Buna göre, ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım gibi ortak kullanım alanı giderleri ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili olanlar "ortak gider" olarak kabul edildi. Alışveriş merkezindeki işletmelerden yalnızca bu giderler için ortak gider katılım payı tahsil edilebilecek. Söz konusu giderlerin dışında kalan giderler ile ortak gider niteliğini haiz olup belgelendirilmeyenler için işletmelerden herhangi bir bedel talep edilemeyecek.

Ayrıca, ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile alışveriş merkezi yönetimlerince işletmelerden alınan gider avanslarından elde edilen her türlü gelir "ortak gelir" kabul edildi. Bu gelirler, yalnızca ortak giderlerin karşılanmasında kullanılabilecek.

Alışveriş merkezinin ortak gideri niteliğinde olmayan ve alışveriş merkezi maliki veya yönetimine ait giderler olduğu kabul edilen reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi işlemler için alışveriş merkezindeki işletmelerden bundan böyle herhangi bir bedel tahsil edilemeyecek. Buna karşın, yönetmelik değişikliğinden önce kurulan sözleşmelerde hüküm bulunması halinde bahse konu giderler için işletmelerden, sözleşmeler yenileninceye ya da uzatılmış sayılıncaya kadar katılım payı alınabilecek.

Yine yönetmelik değişikliğinden önce oluşturulan sözleşmelerde yönetim giderlerinin alt kalemlerinin belirtilmemiş olması halinde, işletmelerden yalnızca alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler için katılım payı tahsil edilebilecek.

ÇİFTE DENETİM YAPILMIŞ OLACAK

Alışveriş merkezlerinde her yıl bir önceki yılın ortak gelir ve giderleriyle ilgili standart, gerçeğe uygun, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlandığı raporların oluşturulması zorunlu olacak. Ortak gelir ve gider raporunun oluşturulmasına ilişkin tereddütlerin ortadan kaldırılması için raporda bulunması gereken asgari unsurlar da yönetmelikle tespit edildi.

Ortak gider katılım payı hesaplama ve tahsilatları ile raporlamalarının mevzuata uygun olup olmadığının kontrol ve tespiti amacıyla alışveriş merkezi yönetimlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirildi. Bu kapsamda, söz konusu uygulamalar her yıl Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenerek rapora bağlanacak ve alışveriş merkezindeki işletmelerin bilgisine sunulacak.

Bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporda yönetmeliğe aykırı tüm uygulamalar ayrıntılı şekilde belirtilecek. Böylece Bakanlıkça yapılan denetimlerle birlikte alışveriş merkezlerinin ortak gelir ve giderlerine ilişkin çifte denetim yapılması sağlanacak.

Etiketler : ticaret bakanlığı alışveriş merkezleri ekonomi
Gösterisine kurye getirdi

Gösterisine kurye getirdi
Muhteşem bir düğün oldu

Muhteşem bir düğün oldu
En büyük kaygısını açıkladı

En büyük kaygısını açıkladı
Yemekli kutlama

Yemekli kutlama
Hak etmediğim bir lokma yemedim

Hak etmediğim bir lokma yemedim
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Programındaki hikayeleri kaleme alacak

Programındaki hikayeleri kaleme alacak
Festivale TRT başlangıcı

Festivale TRT başlangıcı
Yaşar ile Boğaz'da aşk

Yaşar ile Boğaz'da aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes