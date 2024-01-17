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17 Ocak 2024 Çarşamba 10:11:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 10:11:00

"Akşam Future & Trends Summit 2024" 24 TV ve AKŞAM TV canlı yayınında taçlanacak!

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Akşam Gazetesi Future & Trends Dergisi'nin 19. yılını bugün gerçekleşecek olan "Akşam Future & Trends Summit 2024" ile 24 TV ve AKŞAM TV canlı yayınında taçlandıracak!

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Turkish Airlines co sponsorluğu ve Türk Telekom'unda iletişim sponsorluğunda, Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future & Trends Summit 2024; bugün saat 10.00 itibariyle 24 TV ve AKŞAM TV canlı yayınında ekranlarınıza geliyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşecek olan Akşam Future & Trends Summit 2024; ülkemizde ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ve sektörün tüm paydaşlarını bu zirvede bir araya getiriyor.

4 oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturum başlığı "Yatırım, Finans ve Sigortanın Gelecek Yüzyılı". Geleceğin yatırım stratejileri, dünyada yaşanan sosyal gelişmelerin finans piyasalarına etkisi, ekonomik büyümeye yön verecek fırsatlar, finansal teknolojiler, kripto paraların geleceği, blockchain teknolojisinin kullanım alanları ve sigorta sektöründeki eğilimler bu oturumda konuşulacak.

"Otomotivin Gelecek Yüzyılı" başlıklı ikinci oturumda ise, elektrikli ve otonom araçların geleceği, otomotiv teknolojilerindeki son trendler, gelişen teknolojilerin otomotiv endüstrisine etkileri, sürdürülebilirlik odaklı üretim süreçleri, pazarlama faaliyetleri ile global rekabet gibi konular konuşulacak.

RHG Enertürk Enerji'nin oturum sponsorluğunda gerçekleşecek olan "Enerjinin Gelecek Yüzyılı" başlıklı üçüncü oturumda ise, yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik hedefleri, enerji depolama teknolojileri, enerji dönüşümünün sosyal ve ekonomik etkileri, yeni politikalar ile enerji sektöründeki yenilikler konuşulacak.

"E-Ticaret ve Perakendenin Gelecek Yüzyılı" başlıklı son oturumda ise, perakende dönüşümü, gelecekteki perakende trendleri, perakende markalarının e-ticaret yatırımları, küresel krizlerin e-ticarete etkileri, değişen tüketici alışkanlıkları ışığında e-ticaretin geleceği ve yenilikçi stratejiler konuşulacak.

Zirvenin açılış konuşmaları 24 TV'den canlı olarak yayınlanacak olup, gün içerisinde 24 TV Moderatör kuşaklarında oturumlardan bölümler ve zirve katılımcıları ile yapılacak özel röportajlar yayınlanacak. Zirvenin tamamı ise Akşam TV'den canlı olarak yayınlanacak.

"Akşam Future & Trends Summit 2024" bugün saat 10.00 itibariyle 24 TV ve Akşam TV canlı yayınında ekranlarınıza geliyor.

Etiketler : akşam gazetesi akşam future trends summit 24 tv burak dağlıoğlu turkish airlines co türk telekom
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