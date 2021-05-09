Akkuyu NGS'den anlamlı jest! Türkiye'ye armağan ettiler

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS'de çalışanlar özel bir video klip için kameraların karşısına geçti.



"Hayatta sahip olduğum her şey" isimli Rusça şarkıyı seslendiren çalışanlar, hazırlanan bu klibi santral inşaatında büyük bir özveriyle görev yapan binlerce çalışana ve Türkiye'ye armağan ederek birlik mesajı verdi.

Kliple Türkiye ve Rusya'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve dünyadaki en büyük inşaat sahası haline gelen dev projenin önemi vurgulandı.

Akkuyu NGS çalışanlarını bir araya getiren ve sahadan çok özel görüntülerin de yer aldığı videonun yapımcılığını ve ses mühendisliğini Rusya vatandaşı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve yapımcı olan Timur Vedernikov yaptı.

Akkuyu NGS sahasında çekilen video klibin tanıtımında çalışanların projeye olan bağlılıklarının altı çizilerek, "İşimizi gerçekten seviyoruz. Bu şarkıyı çok profesyonelce icra etmesek bile, bu oldukça kabul edilebilir, çünkü mesleğimiz inşa etmek, ama yürekten şarkı söylüyoruz. Bu, onlarca yıldır farklı mesleklerden, milletlerden ve kültürlerden insanları bir araya getiren projeye olan sevgimizdir, ve gerçekten, hayatta sahip olduğumuz her şey bizim işimiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer A.Ş Nükleer Düzenleme Kurumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik, böyle bir ekibin parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şarkı söylemek belki de yapmayı tercih ettiğim son şeylerden biri. Ancak doğru ve iyi bir şey yapmayı ve bunu tutkuyla gerçekleştirmeyi hedeflediğinizde yaptığınız iş tutku ve sevgiye dönüşür. Başta 'şarkı söylemeye hazır mısın?' dediklerinde biraz gergindim ama farklı mesleklerden, milletlerden ve kültürlerden oluşan böylesine harika bir ekibin parçası olmak, hem beni hem de çalışma arkadaşlarımı çok iyi ve gururlu hissettirdi. Şarkıda da söylediğimiz gibi 'dünya hiç de basit değil ama her günün bir neşesi var ve bu hayatta sahip olduğumuz her şeydir' Biz de bunu bilerek ve bu amaçla birlikte çalışarak ülkelerimizin refahına katkı sağlayan bu projeyi onurlandırmak istiyoruz."

Türkiye'deki ilk nükleer santral olacak olan Akkuyu NGS'nin inşaatı halen aktif bir şekilde devam ediyor. Akkuyu sahasındaki tüm inşaat işleri ve altyapı geliştirme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut düzenlemeleri ve yasaları ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) nükleer santralin tüm inşaat ve işletme dönemi için yaptığı öneriler uyarınca gerçekleştiriliyor. 11 binin üzerinde çalışanın istihdam edildiği proje kapsamında kullanılan yüksek teknoloji ürünü ekipmanların inşaat ve montaj işleri de Türk firmaları tarafından yapılıyor.

Dünya çapında nükleer santrallerin inşa edilmesi ve işletilmesi, uzun vadeli sürdürülebilir elektrik arzı ve kirlilikte dikkate değer düşüşler sağlamasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele için gereken sıfır karbon emisyonlu temiz enerji elde etme konusunda da umut veriyor. Akkuyu NGS'nin de inşa edildiği Mersin bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'ye büyük katkılar sağlaması ve ekonomik refah getirmesi hedefleniyor. Proje aynı zamanda şantiyede ve çevredeki yerel alanlarda çalışan insanların hayatlarını zenginleştirmeyi, eğitim, altyapı, ticari kalkınma ve sosyal ve ekonomik açıdan fayda sağlamayı da amaçlıyor.

Türkiye'deki ilk nükleer enerji santrali projesi olan Akkuyu NGS, Rus yapımı son teknoloji VVER-1200 reaktörlerle donatılmış, toplam 4800 megavat kapasiteli dört güç ünitesini içeriyor. İnşaatın tamamlanmasının ardından Akkuyu NGS'nin yılda yaklaşık 35 milyar kilovat saat elektrik üretmesi planlanıyor. Santralin işletmeye alınmasının ardından çalışanların büyük bölümü de Türk uzmanlardan oluşacak.