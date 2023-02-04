VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avusturya Slovakya sınırında uyguladığı düzensiz göç kontrollerini sonlandıracak
Suriye'de etkili olan kar yağışı kamplardaki sivillere zor anlar yaşatıyor
Aksaray'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleri özellikle İsveç'in yoluna mayınlar döşüyor
Bakan Koca'dan kanser taramaları için "20 dakikanızı ayırın" çağrısı
Bosna Hersek'te Müslümanları hedef alan duvar yazıları tepki çekti
"Türkiye'nin geleceğine güvenmek önemli, gençlerin en önemli pusulası bu olmalı"
"6'lı koalisyon, masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyor"
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs, Kemal'in 'Bay Bay Kemal' olacağı gündür
İstanbul'da 37 aranan şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'a 'turuncu' uyarı: Fırtınaya dikkat
Türk Bilim Heyeti, Antarktika'ya ayak bastı
Akkuyu NGS, çalışanları için yeni yerleşim alanı inşa edecek
THY'den seferi iptal olan yolcularına mobil uygulamayı kullanma çağrısı
En çok öldüren ikinci hastalık kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
3 ilde uçak seferlerine kar engeli
İLBANK'tan Sultanbeyli'ye 85 milyon liralık çevre yatırımı
Eczacıbaşı Dynavit, Hande Baladın ile sözleşme yeniledi
Radyoterapide "nokta atış"la küçük hacimli kanserlerde tümör tamamen yok edilebiliyor
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Togg, 'Konsept Akıllı Cihazı' Sabiha Gökçen'de vitrine çıkardı
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
04 Şubat 2023 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 17:30:00

Akkuyu NGS, çalışanları için yeni yerleşim alanı inşa edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Güç Santrali (NGS) işletme personeli için yerleşim alanı inşa etme planı kapsamında Türk firması Özaltın İnşaat ile sözleşme imzaladı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yerleşim alanında farklı büyüklükteki dairelerin yanı sıra anaokulu, okul, dükkanlar, restoran, kafeler, tıp merkezi, eczane, spor tesisi, sosyal ve kültürel kompleksler ile bir de otel bulunacak. 6 binden fazla insanı barındıracak yerleşim alanı, tüm sakinleri için ortak dinlenme alanı ile de donatılacak. Üç aşamada hayata geçirilecek projenin 2025 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, yerleşim bölgesi inşa etme planının, projenin gelişmesinde önemli bir aşama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanların ve ailelerinin aynı yerleşim yerinde yaşaması, onlar için konforlu koşullar yaratılması, nükleer santral gibi büyük bir endüstriyel tesisin verimli bir şekilde işletilmesinin önemli bir bileşenidir. İnsan, bizim en büyük değerimizdir ve biz burada, misafirperver Türk topraklarında, geleceğin nükleer santralinin çalışanları için kurulacak bu yeni şehri mümkün olduğu kadar konforlu hale getirmek için gereken her şeyi yapacağız. Kasaba alanında gerekli olan her şey sağlanacak. Spor yapmak için alanlar yapılacak, çocukların boş zamanlarını organize etmek için gerekli koşullar yaratılacak. Bunlar sadece konut yapıları ve sosyal altyapı tesisleri değil, aynı zamanda kent sakinlerinin ve misafirlerinin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, mimarisiyle özgün park alanlarıdır. Rus ve Türk uzmanlar, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde dolu dolu, mutlu bir yaşam sürmek ve üretken çalışabilmek için gereken tüm koşullara sahip olacak."

Nükleer santralde çalışmaların hızla devam ettiğine değinen ve birinci ünitenin kubbesinin yakın zamanda monte edildiğini anımsatan Zoteeva, "Açık reaktöre su verme işlemini başlattık. Nükleer santral inşaatı çok aşamalı bir operasyondur. Şu anda inşaat aşamasından teknolojik çalışmalara geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özaltın İnşaat Genel Müdürü Muzaffer Özdemir ise yerleşim yerinin iyi seçilmiş bir konumda olduğuna dikkati çekerek, "Deniz kıyısından çok uzak olmayan, Silifke ve Taşucu'na da oldukça yakın bir noktada bulunuyor. Bu yerleşim yeri aynı zamanda iki büyük uluslararası havalimanı olan Antalya ve Çukurova Havalimanlarının da arasında bulunuyor. Yani bu kentlerde yaşayanlar için de oldukça avantajlı. Biz Özaltın İnşaat olarak Mersin-Antalya sahil yolunun ana bölümünü de yapıyoruz. Bu otoyolun inşaatı tamamlandıktan sonra herhangi bir havaalanından yerleşim beldesine ulaşım çok daha kolay ve rahat hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yerleşim alanı inşaatının üç aşamada gerçekleştirileceğine işaret eden Özdemir, şunları aktardı:

"Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından 800'den fazla daireyi, 1000 kişilik bir okulu ve 450 kişilik bir anaokulunu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Üç aşamanın da inşaatı tamamlandığında toplamda 2 bin 700'den fazla daire olacak. Yerleşim kasabasının alanı 700 bin metrekareden fazla olacak. Konut ve ilgili tüm sosyal altyapı tesisleri, oradaki sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Yerleşim kasabasında, ayrıca bir dinlenme alanı, ticari ve kültürel tesisler ve bir de otel inşa edilecek. Konut komplekslerinin tasarımı ve inşasında geniş deneyime sahibiz. Türkiye'nin ilk nükleer uzmanlarının yaşayacağı bu yerleşim alanı da en modern standartlarda olacaktır. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin personelinin modern evlerde, konforlu koşullarda yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Yerleşim alanının inşası için belirlenen saha, inşaat çalışmalarının başlaması için hazır durumda. Bu kapsamda yapılması gereken imar çalışmaları tamamlandı ve arsaların konut inşaatı için kullanılmasına yönelik tüm izinler alındı."

AKKUYU NGS'DE ÇALIŞMALAR SON HIZLA DEVAM EDİYOR

Akkuyu NGS sahasında da çalışmalar takvime uygun şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, ikinci ünitede büyük boyutlu ekipmanları tasarım konumuna getireceklerini belirterek, "Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlayacağız. Üçüncü ünitede ise kuru koruma ekipmanı kurulum için hazırlanıyor. Reaktör basınç kabını da bu yıl içinde sahaya teslim ederek tasarım konumuna getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS inşaatının bölgedeki istihdam olanaklarına katkıda bulunduğunun altını çizen Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anton Dedusenko ise sahada 4 bin kişinin çalışacağını ve 40 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Etiketler : akkuyu ngs nükleer güç santrali işletme
Tarihi handa klip

Tarihi handa klip
Konserli tanıtım

Konserli tanıtım
Setlere ‘Derya'lı dönüş

Setlere ‘Derya'lı dönüş
Avşar Kızı'yla ilk proje

Avşar Kızı'yla ilk proje
Talihsizlik silsilesi, başına gelmeyen kalmadı

Talihsizlik silsilesi, başına gelmeyen kalmadı
Nagihan Karadere: Bağışıklığım çöktü, ilaç kullanıyorum

Nagihan Karadere: Bağışıklığım çöktü, ilaç kullanıyorum
Çağla'ya vefasızlık suçlaması

Çağla'ya vefasızlık suçlaması
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Rolü için 15 kilo aldı

Rolü için 15 kilo aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX