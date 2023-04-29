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Akkuyu dış basında yankı buldu! "Türkiye nükleer enerji kulübünde"
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29 Nisan 2023 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 11:15:00

Akkuyu dış basında yankı buldu! "Türkiye nükleer enerji kulübünde"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için Başkan Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin'in video konferansla katıldığı ilk nükleer yakıt yükleme töreni dış basında geniş yankı buldu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in video konferansla katıldığı ilk nükleer yakıt yükleme töreni dış basında geniş yankı buldu.

Reuters, Putin'in, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin hizmete girmesiyle Ankara ile ilişkilere övgüde bulunduğunu yazarken Euronews, "Nükleer santral en son amiral gemisi altyapı projesi" diye yazdı.

Al Jazeera, Putin'in, Türkiye ile ekonomik, ticari ve tarımsal iş birliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını yazarken "Türkiye, sivil nükleer enerjili uluslar kulübünde" ifadesini kullandı.

CNN'in Yunanistan servisi, "Türkiye nükleer güç oluyor: Akkuyu operasyonu başlıyor" ifadesini kullandı.

Washington Post, inşası devam eden santralin, resmi olarak Türkiye'nin ilk nükleer santrali olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirildiğini hatırlatarak, "Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkeye kazandırdık" dedi.

Etiketler : akkuyu nükleer güç santrali recep tayyip erdoğan vladimir putin nükleer santral
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