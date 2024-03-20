VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terörist Rojda Bilen etkisiz hale getirildi! MİT görüntüleri paylaştı
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Sürecinde QUA Granite Gücü!
Marmara Denizi 3.5 ile sallandı
Dulkadiroğlu 4.0 ile sallandı
Seçim yasakları yarın başlayacak
20 Mart 2024 Çarşamba 09:59:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 09:59:00

Akaryakıtta yeni dönem başlıyor

ABONE OL

Akaryakıtta tek ürün ve tek fiyat dönemi başlıyor. EPDK, istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını kaldırıldı. "Ultra force", "power", VMax" gibi ifadelerle satış yasaklanıyor. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. İşte detaylar...

Benzin istasyonlarında farklı ürün isimleriyle değişik fiyatlama kaldırıldı. Artık tek ürün ve tek fiyat dönemi başlıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Benzin ve dizel mevcutta istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu.

Sabah'ın haberine göre, Şimdi yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak. EPDK farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Forceultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave- yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu.

OTOMASYONLA TAKİP OLACAK

EPDK hazırladığı düzenlemeyle hem istasyonlarda tek ürün ve tek fiyat dönemini başlatacak, hem de vatandaşın kafa karışıklığını giderecek. Artık istasyonlarda bu tür ifadeler kullanılmayacak, sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak. Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlü olacak. Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek. EPDK taslağında şöyle denildi: "Ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır."

Etiketler : akaryakıt epdk satış
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX