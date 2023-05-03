VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bir milli güvenlik tehdidi olarak dezenformasyon ve günün 3 yalanı
Japonya Başbakanı Kişida'nın Afrika turu ve bölgede Japon-Çin rekabeti
Müsiad Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Müsiad her daim hakkın, hakikatin ve milli iradenin yanında oldu...
Başkan Erdoğan'dan gençlere Gabar mesajı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı!
Kılıçdaroğlu'nu gazete arşivleri yalanladı
03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:14:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:14:00

Akaryakıtta büyük indirim! Kimse bunu beklemiyordu

ABONE OL

Motorine, perşembe gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNDE İNDİRİM

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.71 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 75,37 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 75,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 939 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Piyasalarda, Fed'in politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörüleri fiyatlanırken, ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişeler yeniden canlandı.

Brent petrolde teknik olarak 75,43 ile 75,65 dolar aralığının direnç, 75,21 ile 74,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : Brent petrol fiyatları Brent petrol Fed
Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek

Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek
Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor

Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor
Aşkı için sahneleri bıraktı

Aşkı için sahneleri bıraktı
İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum

İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum
Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!
Kaşlarım en büyük travmamdı

Kaşlarım en büyük travmamdı
Tekli yerine albüm

Tekli yerine albüm
Üzerinde taşıdığı uğurları var

Üzerinde taşıdığı uğurları var
Doğru insanı seçemiyorum

Doğru insanı seçemiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX