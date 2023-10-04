Akaryakıtta büyük indirim! 5 Ekim'den itibaren benzinde geçerli olacak
Benzine büyük indirim geliyor. 5 Ekim'den geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
4 Ekim 2023 sabahında benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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