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Akaryakıtta büyük indirim! 5 Ekim'den itibaren benzinde geçerli olacak
04 Ekim 2023 Çarşamba 10:29:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 10:29:00

Akaryakıtta büyük indirim! 5 Ekim'den itibaren benzinde geçerli olacak

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Benzine büyük indirim geliyor. 5 Ekim'den geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor. İşte detaylar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

4 Ekim 2023 sabahında benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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