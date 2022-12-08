Benzin ve motorin fiyatlarına çifte indirim!

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08 Aralık 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 10:30:00

Akaryakıta çifte indirim! Miktarı duyan araç sahipleri istasyonlara akın edecek

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Gece yarısından itibaren motorine 1 lira 90 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 lira 15 kuruş indirim geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı. İşte detaylar...

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime büyükn indirim geldi. Söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına 1 lira 90 kuruş, benzinde ise 2 lira 15 kuruş olarak yansıyacak.

İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,10 TL'ye, Ankara'da 21,26 TL'ye ve İzmir'de 21,33 TL'ye geriledi

Benzinin litre fiyatı da İstanbul için 18,14 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,33 TL oldu.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 80 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı, talep endişelerinin güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda 80 doların altına düştü.

Dün günü 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 20.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,35 azalarak 79,91 dolar oldu. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesini gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,49 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler arttı.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler : Motorin benzin ÖTV EPDK Akdeniz-İtalyan piyasası ABD Merkez Bankası
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