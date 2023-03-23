VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB Liderler Zirvesi başladı
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor
"Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk"
Pelo artık affetmeyecek
Hediye yerine şarkı yaptı
AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
Depremzede miniklere Kral Şakir sürprizi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu
İzmir'in gönüllü polisi Sinan Amca
Kelime-i Tevhid'i ilmek ilmek yazdılar
İnci kefalinin göç yolculuğu uzayacak! Nedeni: Van Gölü'ndeki çekilme
En uzun boylu kadın yeni projeler peşinde
Arama butonuna da reklam!
İmajını yeniledi
‘Küheylan' ayakta alkışlandı
Aşık Veysel'i notalarla andı
Her şey yolunda
5 milyon TL'lik yeni oyuncak
Gecelerde köşe kapmaca oynadılar
Harbiye'den albüme
Yeni ikili
Bakan Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli'nde "kararlılık" mesajı
"Alanıma saygı duyan keko seviyorum"
Bayram 'Hadise'si
23 Mart 2023 Perşembe 15:11:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 15:11:00

AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama

ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi her yıl toplamda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi mevcut durumda 1100 TL olarak uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'lileri de kapsayacak şekilde bayram ikramiyesi dahil emeklilere rahat nefes aldıracak çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Bayram ikramiyeleri için 2000-3000 TL arasında bir rakamın belirlenmesi bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Emekli zammı düzenlemesi sonrası zamlı maaşların Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor. Burada Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin erkene çekilerek yapılması da gündemde yer alıyor.

Etiketler : ak parti emekli muhammet emin akbaşoğlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX