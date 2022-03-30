AK Parti'den 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

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30 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge, asgari ücret, EYT ve memur zammı ile ilgili tarih verdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge, asgari ücret, EYT ve memur zammı ile ilgili tarih verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı. EYT'lilerle ilgili olarak da Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Sözleşmeli personellerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu "Ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ESİRGEMEYİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta NATO Zirvesi dönüşünde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorduğu asgari ücrete ikinci Zam ile ilgili soruya Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını vermişti.

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ASGARİ ÜCRET EK ZAM
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