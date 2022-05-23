VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde sanatçı aileleriyle buluştu
Biden'ın açıklamaları sonrası Çin'den gözdağı...
Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma
"Milli, yerli sanatçımız yok"
Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftada Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyor
Biden'dan Çin'e rest!
Azerbaycan ile Ermenistan sınır komisyonları ortak toplantı yapacak
ABD Başkanı Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon hali...
Van'da geçen haftaki terör operasyonlarında 31 zanlı gözaltına alındı
Niğde'deki otobüs kazasında yaralananlardan 23 kişinin tedavisi sürüyor
Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı
Maymun çiçeği virüsü 3 ülkede daha tespit edildi
Mesafe 22 dakikaya düşecek!
Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor
Fransa'dan Ukrayna'ya kötü haber
Kabine bugün toplanıyor: Öncelikli gündem NATO
Kuvvetli sağanak geliyor
Ben genelleme yapmadım
22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor
Gazinoda yoğun ilgi
23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30:00

Ailelere 1100 TL destek ödemesi; 12 ay boyunca ödeniyor

ABONE OL

Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile fertlerine nakit yardımı yapıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1.100 liraya çıktı. Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor. Muhtaç asker ailesi yardımında çocuklara da 150 lira ödeniyor. İşte destek ve ödeneklerle ilgili son dakika detayları...

Devlet zorunlu askerlik hizmetini yürüten, er ve erbaş olarak askerlik yapanların gelir durumu iyi olmayan aile fertlerine nakit yardımı yapıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet bakıyor. Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1.100 liraya çıktı.

İşte ailelere yapılacak destek ödemesi, devlet katkısının şartları ve başvurulara ilişkin bilgiler...

Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor. Bu tutar anne ve babanın maddi durumuna göre değişiyor. Muhtaç asker ailesi yardımında çocuklara da 150 lira ödeniyor.

12 AY BOYUNCA DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR

Asker aileleri para yardımına, askerin gelir testi ile muhtaç olduğu belirlenen eş, çocuk, anne, babası başvuruda bulunabiliyor. Bunun için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuruda bulunarak, gelir testi yaptırılması gerekiyor. Aile kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekiyor.

3 AYLIK DA YARDIM ÖDEMESİ

Ödemeler en geç ayın 28'inde yatıyor. Para yardımına mayısta başvuran, bir sonraki ayın (haziran) 24'ünde destek ödemesini alıyor. Lisans mezunu olan, uzun dönem askerlik yapan askerlerin ailelerine 12 ay, 6 ay kısa dönem askerlik yapanların ailelerine de 3 ay boyunca yardım ödemesi yapılıyor

12 ay askerlik yapan kişinin ailesi başvuruyu askerliğin üçüncü ayından itibaren yaptıysa 9 ay için yardım ödemesi yapılır.

EŞE NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Asker ailesine para yardımı aylık minimum 275 lira olmak üzere iki ayda bir 550 lira yatırılıyor. Askerin bulunduğu ilin zorluk derecesine ve ailenin muhtaçlık oranına bağlı olarak maaşlar artış gösteriyor. Asker aile yardımında çocuklara 150 lira veriliyor.

Asker eğer can ve mal kaybı riskinin yüksek olduğu sınır illerinde askerlik yapıyor ise ve aile içinde kişi başı gelir asgari maaş tutarının üçte birinin çok altındaysa bu tutar 1100 liraya çıkıyor.

BOŞANAN EŞ ÖDEME ALAMAZ

Başvuruyu yapan kişi bir yerde çalışmaya başlarsa, sigortalı olursa, boşanma ile eşlik vasfı düşerse, askerlik yardımı kesiliyor.

Anne ve babanın sigortası olmayıp bir mal varlığından gelen kazanç varsa para ödemesi kesintiye uğruyor. Diğer yandan anne veya baba huzur evinde bakılıyor ise yardım ödemesi alınamaz.

Muhtaç asker ailesi para yardımına internetten başvurulamıyor. İnternet üzerinden E-Devlet sistemi ile sorgulama yapılabiliyor.

Etiketler : Devlet zorunlu askerlik hizmeti Muhtaç asker ailesi para yardımı
Sporcu Hande

Sporcu Hande
Bodrum'u coşturdu

Bodrum'u coşturdu
Çok güzel bir duygu

Çok güzel bir duygu
Orta Asya'da çekilecek

Orta Asya'da çekilecek
Tilki, Times meydanında

Tilki, Times meydanında
Tarihi filmde sete paydos!

Tarihi filmde sete paydos!
Güzellik buluşması

Güzellik buluşması
Yarım asırlık sevgi

Yarım asırlık sevgi
Cannes gururu

Cannes gururu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX