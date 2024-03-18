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18 Mart 2024 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 13:00:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan, sosyal yardımlara ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tek seferlik yardımlar dahil sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4,9 milyon haneyi yararlandırdıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın sosyal yardımlar konusundaki bakış açısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal yardım programlarının yürütülmesinde iki temel unsurun bulunduğunu belirten Göktaş, özellikle 3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamında sosyal yardım yararlanıcısı olabilmek için ihtiyaç sahibi olmanın temel, ancak yeterli şart olmadığını hatırlattı.

Bakan Göktaş, vatandaşların sosyal yardım programlarından yararlanabilmesi için ihtiyaç halinin yanı sıra hanelerinde çocuk veya engelli bulunması, 65 yaş üstü olma, kadınlar için eşlerinin vefat etmiş olması, muhtaç asker yakını olma veya kronik bir hastalığın bulunması gibi ilave dezavantajlılık durumunun gerektiğini anımsattı.

Yaptıkları çalışmalarla sosyal yardımların kapsayıcılığını artırarak ihtiyaç sahibi olmanın yanı sıra ilave bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayanları da yalnızca gelir kriteri üzerinden sosyal yardım sistemine dahil ettiklerini ve Türkiye Aile Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"2002 yılında 4 farklı sosyal yardım programı yürütülürken, bu rakamı 50'nin üzerine çıkarttık. Sosyal yardım kalemlerinin çeşitlenmesiyle bu yardımlara ulaşan vatandaşlarımızın sayısı artmaktadır. Ayrıca sosyal yardımlardan faydalananların büyük bir kısmı çalışamayacak durumda olan çocuk, engelli ve yaşlı gibi kişilerden oluşmaktadır.

Kimseyi geride bırakmama anlayışımızı sosyal yardımlar konusunda da kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Halihazırda ihtiyaç sahibi hanelerimize düzenli bir şekilde sosyal yardımlarımızı ulaştırırken sel, deprem, yangın gibi afetlerde mağdur olan vatandaşlarımıza durumlarına bakılmaksızın ilk andan itibaren desteğimizi sunuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız tek seferlik yardımlar dahil, sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4,9 milyon hanemizi yararlandırdık. Sosyal yardımlara ulaşan hane rakamlarına afet dönemlerinde tek seferlik yardımdan yararlanan aileler de dahildir."

"SOSYAL YARDIMLARA ULAŞAN VATANDAŞLARIMIZIN SAYISI ARTMIŞ OLDU"

Göktaş, son yıllarda sosyal yardımlar hakkındaki farkındalık düzeyinin arttığına da dikkati çekerek, sosyal güvencesi olanlara da yardım hakkı verdiklerini aktardı.

Hayata geçirdikleri sosyal yardım programlarıyla daha önce kapsam dışı olan ihtiyaç sahiplerine de destek verme imkanı sağladıklarını belirten Göktaş, "Sosyal yardımlara ulaşan vatandaşlarımızın sayısı böylelikle artmış oldu. Tüm bu çalışmaları sosyal devlet olmanın gereği olarak görüyor, pek çok ülkeye model olacak uygulamalar geliştiriyoruz. Sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ilişkin mevcut çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başvurudan ödemeye kadar tüm sosyal yardım süreçlerinin elektronik ortamda şeffaf biçimde yürütüldüğünü vurgulayan Göktaş, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Türkiye'deki sosyal yardım uygulamalarının, büyük bir gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Bakan Göktaş, sosyal yardımlardaki hedefleme performansının yükseltilerek sosyal yardımların hizmet sunumunun iyileştirildiğini, yardıma ulaşma süreçlerinin kolaylaştırıldığını ve böylelikle 30 gün süren başvuru süresinin dakikalara indirildiğini belirtti.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin sosyoekonomik hayatın içerisinde daha fazla yer alabilmesi için istihdam desteği de sağladıklarının altını çizen Göktaş, 2010'dan itibaren çalışabilir durumda olan sosyal yardım faydalanıcılarını İŞKUR'a yönlendirerek, istihdama kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş sosyal yardım sosyal devlet
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