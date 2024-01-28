Kadınların ekonomiye katılımını ulusal politikaların ayrılmaz bir parçası olarak gören hükümet, kadınların işgücüne katılımını yükseltecek ve kadın girişimci sayısını artıracak adımlar atmaya devam ediyor. 12. Kalkınma Planı'nda 2028 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılım oranını yüzde 40, kadın istihdam oranını yüzde 36.2 olarak belirlediklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu alanda sunduğumuz teşviklerin olumlu gelişmeler sağladığına şahit oluyoruz. 2002'de yaklaşık yüzde 27.9 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 kasım ayı itibarıyla yüzde 35.9'a yükselttik. Aynı dönemde kadın istihdamı oranını ise yüzde 25.3'ten yüzde 31.8'e yükselttik. TÜİK verilerine göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde işveren ve kendi adına çalışanlar içindeki kadın oranı henüz yüzde 16'dır. AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 33 olarak görülüyor" dedi.

WEB SİTESİ KURULACAK

Ülkedeki kadın girişimci sayısını ve kadın istihdamını artırmak, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla 24 Ocak'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını anlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Bu protokolün yanı sıra girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için bir internet sitesi kuruyoruz. Bu internet sitesiyle kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan tüm bilgileri bir araya topluyoruz. Kadın girişimciliğini destekleyen eğitim, araştırma, finansal destek ve mentorluk çalışmalarını tek bir platformda erişime açıyoruz." Son 20 yılda yapılan çalışmalarla kadınların sergilediği özgüven ve kazanımların kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Bakan Göktaş "Kadınlar girişimcilik sayesinde kendi kanatlarıyla uçacak" dedi.

1012 YENİ KOOPERATİF KURULDU

Bakanlığın kadın girişimciliğini teşvik eden çalışmalarına değinen Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Sermaye yönetimi ve yatırım araçları gibi konularda Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızla bugüne kadar 81 ilimizde 750 binden fazla kadına ulaştık. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de birçok kadının girişimcilik hayalini gerçekleştiren kooperatif faaliyetlerini destekliyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nü geçen yıl, 5 yıl daha uzattık. Böylece 1012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık."

KİMSE TERCİHE ZORLANMAYACAK

Eşit imkanlar sunulduğunda kadınların başaramayacakları, üstesinden gelemeyecekleri hiçbir iş olmadığını vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Biz de buradan yola çıkarak kadınların iş gücüne katılımını sınırlayan sebepleri gündemimize aldık. Kadınların iş gücüne katılımına engel olan başlıca sebepler, sermaye yetersizliği ve kaynak bulma güçlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için kamu ve özel sektörde esnek çalışma modeline geçilmesi için birtakım çalışmalar yürüttük. Bunun yanı sıra Mahalle Odaklı Kreş Modeli ile özellikle 0-3 yaş çocukların bakımlarında ailelerin sorumluluğunu paylaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu uygulamalarla kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçeceğiz."