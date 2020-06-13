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Bakan Selçuk açıkladı: Süreyi uzatıyoruz
13 Haziran 2020 Cumartesi 12:33:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 13:11:00

Aile Bakanı Selçuk açıkladı! İşten çıkarma yasağı ve kıdem tazminatı...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. İlave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık" dedi.

Bakan Selçuk, işten çıkarma yasağı ile ilgili şunları söyledi:

"Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız."

Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak" diye konuştu.

"1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz".

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