Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

05 Eylül 2022 Pazartesi 10:02:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 10:07:00
TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon TÜFE Ağustos ayında yüzde aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 oranında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon TÜFE Ağustos ayında yüzde aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 oranında gerçekleşti.
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