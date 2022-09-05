Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon TÜFE Ağustos ayında yüzde aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 oranında gerçekleşti.



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