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25 Haziran 2020 Perşembe 14:47:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 14:47:00

AgriVirtual sanal fuarını 100 bin kişi görüntüledi

Kaynak: AA

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Tarım ve hayvancılık sektöründe dünyada ilk kez düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 22 Haziran'da açılan sanal fuarı 3 günde 100 bin kişi görüntüledi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe dünyada ilk kez düzenlenen AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nı 3 günde 100 bin kişi görüntülerken, stantlarda 45 bin kişi ağırlandı.

Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından yerli ve milli yazılımla hayata geçirilen ilk "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışı 22 Haziran Pazartesi günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar olmasının yanı sıra hem Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de yerli ve milli yazılımla gerçekleştirilen ilk sanal fuar olma özelliklerini taşıyan AgriVirtual'e ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Sanal gerçeklikle üç boyutlu olarak fuar alanında gezmeye imkan tanınan sanal fuar 3 gün içinde 100 bin kişi tarafından görüntülendi.

Sektörün önde gelen kanaat önderlerinin katılımıyla eşanlı düzenlenen webinarlar da ziyaretçiler tarafından takip edilirken, özellikle kooperatifler, üretici birlikleri ve sektördeki meslek kuruluşları bu etkinliklere panelist olarak katılarak, uluslararası alanda kendilerini tanıtma fırsatı buldu.

Stantlarda 45 bin ziyaretçiye Türk tarım makineleri tanıtıldı

Firmaların, aynı zamanda sanal ortamdaki ziyaretçi ve potansiyel müşterileri ile anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme imkanına sahip oldukları fuarda Türkiye'de sektörde önde gelen 61 firmanın açtığı stantlarda 45 bin ziyaretçi konuk edildi.

Sanal fuarın web sitesi 4 dilde hizmet verirken, ABD, Cezayir, Rusya, Irak ve İngiltere'den iştirak eden 25 binin üzerinde ziyaretçiye Türkiye üretimi tarım ve hayvancılık makineleri tanıtılmış oldu.

AgriVirtual fuarı yarın sona erecek.

Ticaret Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ihracat üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için uygulamaya geçirdiği tedbirler kapsamında "pilot proje" olarak nitelendirilen ilk fuar Shoodex de 1-3 Haziran'da düzenlenmiş, sektör ilgilileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

Bakanlık, sanal fuar ve ticaret heyetlerini yarı yarıya destekliyor

Ticaret Bakanlığınca "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" doğrultusunda uygun görülen sanal ticaret heyeti faaliyetleri ile sanal fuarlara katılım ve iş birliği kuruluşlarının yapacağı sanal fuar organizasyonlarına destek sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderlere yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek verilirken, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonları giderleri de yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destekleniyor.

İş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair giderler de yüzde 50 ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destekten yararlandırılabiliyor.

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