Afetzedelere yeni konutları bir yıl içinde teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve işyerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 yılı ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı" denildi.

YARALAR HIZLA SARILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 adet konutun inşasının tamamlandığı ifade edilerek "İzmir'deki 5.061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4.604 adet konutun yapımı tamamlandı. 23.11.2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konut inşası tamamlandı, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL DONATILAR DAHİL

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan diğer konutlarla birlikte 45 bin konut, işyeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek. Bakanlık olarak; Giresun'da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar toplam 1.5 milyar liralık 24 proje devam ediyor. Giresun'da TOKİ eliyle; 3.764 konut, sosyal donatılarıyla beraber tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yine TOKİ ile 690 konut ve 19 dükkânın yapımına da sosyal donatılarla beraber devam ediliyor."

GİRESUN BÖYLE AYAĞA KALDIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dereli ve Doğankent ilçe merkezleri başta olmak üzere sel afeti sonrası tespit işlemleri gerçekleştirilen 433 adet konut ve 202 adet ticari ünite olmak üzere toplam 635 adet bağımsız birimin tahliye, yıkım, kira ve taşınma işlemleri, kamulaştırma, yapım faaliyetleri gerçekleştirildi. Dereli ve Kuşluhan Mahalleleri riskli alanında 71 konut ve 82 ticari ünite, Dereli ilçesi Sütlüce Mahallesi rezerv yapı alanında 142 konut ve Doğankent ilçesi merkez mahallesi rezerv yapı alanında 156 konut ve 40 ticari bağımsız birim, Giresun Merkez, Dereli, Doğankent, Tirebolu ilçeleri ve köylerinde 24 köy evi olmak üzere toplam 369 konut 122 adet ticari ünite ve 24 köy evinin inşaatı tamamlandı. Hak sahiplerine teslim işlemleri gerçekleştirildi" denildi.

GİRESUN'DA BİR YILDA NELER YAPILDI

* Dereli 213 adet konut, 82 adet dükkân

* Doğankent 156 adet konut, 40 adet dükkân

* Çaldağ 24 konut, 19 işyeri n Giresun Merkez, Dereli, Doğankent, Tirebolu ilçeleri ve köylerinde 24 adet köyevi

* Giresun'da toplam 369 adet konut, 122 adet dükkân ve 24 adet köy evi teslim edildi.

71 KONUTUN YAPIMINA DEVAM

Açıklamada "Tirebolu ilçesi Sekü Köyü ve Espiye ilçesi, Adabük Mahallesi'nde belirlenen rezerv yapı alanlarında kamulaştırma işlemleri Bakanlığımızca tamamlanmış olup, projelendirme ve yapım işlemleri Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca devam etmektedir" denildi.

Açıklamada "Giresun İli Çaldağ Mahallesi'nde de kentsel dönüşüm kapsamında 24 adet konut ve 19 adet işyerinin yapımı tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim aşamasındadır. Espiye ilçesinde rezerv yapı alanında 71 adet konut inşaatının yapımına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.