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Afetzede kayısı üreticilerine 1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirildi
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23 Eylül 2023 Cumartesi 15:19:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 15:19:00

Afetzede kayısı üreticilerine 1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirildi

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, afetlerden zarar gören kayısı üreticilerine 1 Nisan-22 Eylül tarihlerinde 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "İyi günde, kötü günde her daim yanınızdayız. Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerimize 1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Üreticilerimizin emeğine ve alın terine sahip çıkıyor, tarımsal üretimi sigorta altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ibrahim yumaklı afetzede üretici
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