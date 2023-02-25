Afet fırsatçılığı artıyor

Tüketici dernekleri, depremzedelerden gelen şikayetleri açıkladı. Depremle ilgili en çok ulaşan şikayetlerin başında tanınmış yardım kurumlarının ve isimlerin adını kullanarak bağış ve yardım toplayanların geldiğini belirten Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "Deprem bölgelerinden artan talebi fırsata çevirmek isteyen bazı kötü niyetlilerin gıda maddelerinde, taşıma ücretlerinde ve konut kiralarında rakamları aşırı artırdığını görüyoruz" dedi. Fırsatçıların, tanınmış kişi ve kuruluşlar adına vatandaşlara bağış ve yardım toplama mesajlar gönderdiğini belirten Küçük, "Bu mesajlar için özellikle sosyal medya hesapları kullanılıyor. İyi niyetli olarak bu hesap numaraları teyit etmeden yardımda bulunan kimseler, suiistimal ediliyor. Vatandaşlarımız bu numaraları mutlaka ilgili derneklerin, kurum ve kuruluşların internet adreslerinden teyit etsinler. Gerekirse bize de ulaşıp sorabilirler" diye konuştu.

ŞİKAYET EDİN

Levent Küçük, doğruluğundan emin olunmayan hesaplara bağış yapılmaması gerektiği gibi ayrıca fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç girişimlerinin de Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri ile belediyelerin zabıta birimlerine şikayet edilmesi gerektiğini söyledi. Küçük, "Bu zor günlerden geçerken kargaşadan yararlanmak isteyenlerin sürekli denetlenmesini ve bunlara ağır cezai yaptırımlar uygulanmasını yetkililerden talep ediyoruz" dedi.

BARINMA ÜCRETİNİ ARTIRDILAR

Deprem sonrası tüm ülkenin topyekun mücadele ederken, felaket fırsatçılarının da harekete geçtiğini belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bazı vatandaşlarımız depremzedelere evini ücretsiz açarken, ahlak ve vicdan yoksunu, insafsız fırsatçılar ise depremzedelerin piyasada oluşturduğu talebin nedenini ve o insanların içinde bulunduğu durumu gözetmeden, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine fahiş fiyatlar uygularken, bir kısmı da ev kirası ve barınma ücretlerine gereksiz yere zam yaptılar" dedi.

ADANA'DA MÜSTAKİL EVLERE YÜZDE 100 ZAM

Depremde 11 apartmanın yıkıldığı, 148 apartmanın da ağır hasarlı olduğu Adana'da ev fiyatlarında artış meydana geldi. Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, "Müstakil evlere yoğun bir ilgi var. Deprem öncesi 5 bin lira kiralık evler, şimdi 7 bin 500-10 bin lira arasında değişiyor. Müstakil evlerde satılık olarak yüzde 100'ün üzerinde bir zam söz konusu. Hiç hasar almamış apartman dairesi de yüzde 25 ila 50 arasında zamlandı" dedi.

GAZİANTEP'TE FAHİŞ KİRAYA CEZA UYARISI

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte fahiş kira artışıyla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda şikayet geldiğini belirtti. Gül, "Makul olmayan taleplerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılacağı gibi vergi kaçırmaktan geriye yönelik işlem yapılacaktır" açıklamasını yaptı.