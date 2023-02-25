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25 Şubat 2023 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 12:15:00

Afet bölgesinde fide ve fidan üretiminde sertifikasyon işlemleri için son başvuru süresi uzatıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde asma fidanı, çilek fidesi, meyve fidanı ve pancar tohumluk sertifikasyonu beyannamelerin son verilme süreleri uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, asma fidan ve üretim materyalinin sertifikalandırılabilmesi veya standart fidan olarak adlandırılması için 2023 yılı için verilecek beyannamelerin son verilme tarihi afet bölgesi ilan edilen illerde 1 ve 2 no'lu damızlık üniteleri için 31 Mayıs'a, 3 no'lu damızlık ünitesi ve standart üretim materyali fidan da dahil tüm aşamalardaki fidan parselleri için 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Çilek fidesinin sertifikalandırılabilmesi veya standart olarak üretilebilmesi için 2023 yılı tüm fide üretiminde beyannameler de 30 Haziran'a kadar verilebilecek.

Bu yıl meyve fidan ve üretim materyali beyannamelerinin, 1 ve 2 no'lu damızlık üniteleri için 31 Mayıs'a, 3 no'lu damızlık ünitesi ve standart üretim materyali/fidan da dahil tüm aşamalardaki fidan parselleri için 30 Haziran'a kadar verilebilmesine imkan sağlandı.

Pancar tohumluk ve sebze tohumluk sertifikasyonu beyannameleri ise bu yıl ekiliş tarihinden itibaren 65 altmış gün içinde verilebilecek.

Tahıl tohumu için yapılan düzenlemeyle 2023 yılı için arpa, buğday, yulaf, çavdar ve tritikale türlerinde beyanname vermek üzere yapılacak başvurular afet bölgesi ilan edilen Akdeniz Bölgesi'nde bulunan iller için 1 Mayıs'a kadar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller için 15 Mayıs'a kadar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller için 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Diğer bitki türlerinde beyannameler ekim tarihinden itibaren 60 gün sonuna kadar kabul edilecek ve üretimler, ilgili yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olması halinde, tohumluk olarak değerlendirilecek.

Tohumluk patates sertifikasyonu ve pazarlamasında 2023 yılı tohumluk beyannameleri, dikiliş tarihinden itibaren, yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik bitki tohumluk beyannameleri de ekiliş tarihinden itibaren 60 gün içinde verilecek.

Yem bitkileri ve yemeklik tane baklagil tohumluk beyannameleri de kışlık ekim yapılan üretimlerde 1 Haziran'a, yazlık ekimlerde ise ekim tarihinden itibaren 65 gün içinde başvuru kuruluşuna verilecek.

Öte yandan afet bölgesinde tohumculuk sektöründe düzenlenen yetki belgelerinin geçerlilik süresi de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı afet bölgesi fide fidan

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