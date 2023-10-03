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03 Ekim 2023 Salı 12:45:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 12:45:00

Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa'daki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

Kaynak: AA

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Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'daki bazı yerler, sanayi alanı olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman'ın merkez ilçesindeki bir alanın "Adıyaman Kayaönü Sanayi Alanı" olması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Pazarcık ilçelerinde sınırları çizilen alanlar "Alibeyuşağı", "Dulkadiroğlu Çınarlı 1", "Dulkadiroğlu Çınarlı 2", "Dulkadiroğlu Halkaçayırı", "Urumoğlu", "Pazarcık Yol Boyu" sanayi alanları olarak tespit edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde belirlenen alanlar, "Malatya Battalgazi Fırıncı Sanayi Alanı" ve "Eski Malatya Battalgazi Sanayi Alanı" oldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir alan da "Şanlıurfa Akçakale Sanayi Alanı" olarak ilan edildi.

Etiketler : adıyaman kahramanmaraş malatya şanlıurfa sanayi
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