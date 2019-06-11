Adalet Bakanlığı 2019 memur alımı ne zaman olacak? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini duyurmuştu. Bu duyurunun hemen ardından Adalet Bakanlığı memur alımları son dakika açıklamaları takip edilmeye başlandı. Adalet Bakanlığı memur alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Kâtip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılacak olan personel alımlarında bazı şartlar aranacak. Peki, Adalet Bakanlığı memur alım şartları neler? Adalet Bakanlığı memur alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Kâtip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.