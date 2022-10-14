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14 Ekim 2022 Cuma 13:48:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 13:48:00

AB'nin ticaret açığı rekor kırdı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), ağustos ayında toplam 64,7 milyar avroluk rekor seviyede dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 207,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 56,4 yükselerek 271,8 milyar avroya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı ağustos ayında 64,7 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ağustosta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24 yükselişle 231,1 milyar avro, ithalat da yüzde 53,6 artışla 282,1 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, ağustosta 51 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Böylece, AB ve Avro Bölgesi'nde ticaret açığı, verilerin Eurostat tarafından toplandığı dönemde ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41,3 milyar avro ile ABD, 26 milyar avro ile İngiltere, 19 milyar avro ile Çin, 14,1 milyar avro ile İsviçre ve 8 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 57,6 milyar avro ile Çin, 32,2 milyar avro ile ABD, 21,1 milyar avro ile İngiltere, 19,1 milyar avro ile Norveç, 15,2 milyar avro ile Rusya, 11,1 milyar avro ile İsviçre ve 7,8 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ve Avro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklandı.

Etiketler : Avrupa İstatistik Ofisi Çin AB ve Avro Bölgesi
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