VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haftanın "Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı!
Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
Ankara'da düzenlenecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun güzergahında değişiklik yapıldı
Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurduğu iddia edildi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine karşı
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti
TFF binasına saldırı davası başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 20 yılda yapılanlar ortadadır
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile...
Finansal İstikrar Komitesi 7'nci kez toplandı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Kalbi duran öğrenci doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te yenileceksiniz
FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00'da 24 TV'de
Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı
TOKİ'den 'yabancılara konut satışı yapıldığı' iddiasına yalanlama!
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 11 ayda 4 milyona yakın turist gezdi
Pamukkale'yi 11 ayda 1,9 milyon kişi gezdi
Türkiye, Sudan'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasını memnuniyetle karşıladı
Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu
05 Aralık 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 14:00:00

AB'nin Rus petrolüne ambargo ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararları bugün itibarıyla başladı.

AB ülkelerinin haziran ayında kabul ettiği, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağını içeren 6'ncı yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesiyle bugün uygulamaya girdi.

AB Komisyonu mayıs başında 6'ncı yaptırım paketini hazırlamıştı. Pakette, Rusya'dan ham petrol tedarikinin ve rafine ürün tedarikinin aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB üyesi ülkeler petrol yasağı konusunda yoğun müzakereler yürüttü.

En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması yönünde revize edilmesiyle AB ülkeleri uzlaşı sağlayabildi.

AB ülkeleri, anlaşma sağlayabilmek için Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba boru hattını yaptırımlardan muaf tuttu.

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının 3'te 2'sini deniz yoluyla, 3'te 1'i de boru hattıyla yapıyordu.

Savaş öncesinde AB, tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 25'ini Rusya'dan ithal ediyordu.

Yaptırımla, AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına son verilmiş oldu.

TAVAN FİYAT

AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararı da bugün yürürlüğe girdi.

Böylece, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak.

Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekecek.

Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu. Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasasındaki fiyatların yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.

Rusya, dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor.

Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.

AB ülkeleri, Rusya'dan kömür ithalatını da 10 Ağustos'ta yasaklamıştı.

Etiketler : avrupa birliği rusya petrol tavan fiyat
Tomris Albay'ı çağırmış

Tomris Albay'ı çağırmış
Akçıl desteği

Akçıl desteği
Evliliklerini oynayacaklar

Evliliklerini oynayacaklar
Arabaları karıştırdı

Arabaları karıştırdı
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Tek dileği gülecek anılar yaratmak

Tek dileği gülecek anılar yaratmak
Heyecanlandıran Paris buluşması

Heyecanlandıran Paris buluşması
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'

'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX