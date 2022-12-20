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20 Aralık 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 17:00:00

AB'nin gaz tüketimi kış öncesi yüzde 20 geriledi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam doğal gaz tüketimleri, ağustos-kasım döneminde önceki 5 yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 20,1 altına indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri yayımladı.

Verilere göre, AB'nin doğal gaz tüketimi ağustos-kasım döneminde, 2017-2021 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 20,1 altında gerçekleşti.

Bu dönemde, AB üyesi 24 ülkenin doğal gaz tüketimi önceki 5 yılın ortalamasının altında kaldı.

Ayrıca, AB üyesi 18 ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı.

Doğal gaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 52,7 ile Finlandiya, yüzde 43,2 ile Letonya ve yüzde 41,6 ile Litvanya oldu.

İrlanda, İspanya, Çekya, Portekiz, İtalya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı.

Öte yandan, doğal gaz tüketimi Malta'da yüzde 7,1 ve Slovakya'da yüzde 2,6 artış gösterdi.

AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğal gaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.

Etiketler : avrupa birliği doğal gaz ekonomi
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