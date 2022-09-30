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30 Eylül 2022 Cuma 12:31:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 12:31:00

Abdülhamid Han'ı sondaj görevi esnasında ilk kez görüntüledi

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Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni bir müjde için Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusunda sondaj çalışmasına devam ediyor. Dünyanın en gelişmiş 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetini ve TCG Gökova Fırkateyni'nin çok özel refakat görevini ilk kez TRT Haber ekranlara taşıyor.

Türkiye, kendi deniz yetki alanlarında hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürüyor.

4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi yeni müjdeler için çalışıyor. Onların en gelişmişi Abdülhamid Han sondaj gemisi de Akdeniz'de görev başında...

ABDÜLHAMİD HAN'A TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ REFAKAT EDİYOR

Abdülhamid Han sondaj gemisi Yörükler-1 kuyusunda sondaj görevi esnasında ilk kez TRT Haber tarafından görüntüleniyor. Görevin güvenle devam edebilmesi için gemiye refakat görevini ise Türk Silahlı Kuvvetleri üstleniyor.

Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede sürekli varlık gösterilerek keşif gözetleme faaliyetleri icra ediliyor.

Mavi Vatan'ın koruyucuları, gece gündüz her an Abdülhamid Han sondaj gemisi ile birlikte.

ABDÜLHAMİD HAN İŞBAŞINDA: İHA İLE KORUNUYOR

TCG Gökova 2. Komutanı Yarbay Serdar Nacak, sondaj gemisiyle ilgili şunları söyledi:

"Şu anda ülkemiz adına Abdülhamid Han sondaj gemisi tarafından icra edilen faaliyetlere Deniz Kuvvetlerimizin fırkateyn, denizaltı, hücumbot, deniz karakol uçakları, İHA'lar ve helikopterlerimiz başta olmak üzere bölgede deniz hak ve menfaatlerimizin koruması sağlanmaktadır."

TÜRKİYE'DEN PETROL VE DOĞAL GAZ HAMLESİ: TCG GÖKOVA KORUMA GÖREVİNDE

Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Abdülhamid Han sondaj gemisine TCG Gökova Fırkateyni refakat görevini üstleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin en gelişmiş gemilerden biri olan fırkateyn, üzerinde bulundurduğu silah sistemleri ile aynı anda havadan, su üstü ve su altından gelebilecek tüm tehditlere karşı koruma sağlıyor.

TCG Gökova 1. Komutanı Albay Cemal İstanbul da fırkateyn ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bulunduğumuz fırkateyn 135,5 metre boyunda, 4100 ton tam yük deplasmanında, 30 knota kadar sürat yapabilen gabya sınıfı bir fırkatenydir. Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında deniz yetki alanlarımıza yönelik faaliyetler titizlikle incelenmekte, izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen araştırma gemileri uyarılmakta ve gerektiğinde müdahale edilmektedir."

Gemide gerekli her durumda müdahale için gece ve gündüz iniş ve kalkış yapabilen Sea Hawk Helikopteri de bulunuyor.

Etiketler : hidrokarbon Sea Hawk Helikopteri fırkateny TCG Gökova 1. Komutanı Albay Cemal
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