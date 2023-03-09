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09 Mart 2023 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 14:15:00

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Kaynak: AA

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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 478 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 835 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 100 bin varil düşüşle 238 milyon 100 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 63 bin varil artışla 6 milyon 271 bin varile yükseldi, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 2 milyon 267 bin varil azalarak 3 milyon 362 bin varile düştü.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25 Şubat-3 Mart haftasında 105 bin varil azalışla 12 milyon 640 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 440 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 630 bin varil olması bekleniyor.

Etiketler : abd enerji enformasyon idaresi abd petrol

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