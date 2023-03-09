ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Kaynak: AA
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 478 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 835 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 100 bin varil düşüşle 238 milyon 100 bin varile geriledi.
PETROL ÜRETİMİ AZALDI
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 63 bin varil artışla 6 milyon 271 bin varile yükseldi, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 2 milyon 267 bin varil azalarak 3 milyon 362 bin varile düştü.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25 Şubat-3 Mart haftasında 105 bin varil azalışla 12 milyon 640 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
EIA'nın "Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 440 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 630 bin varil olması bekleniyor.
- Bakan Kirişci: Depremlerden etkilenen 11 ilde hayvancılıkta destek miktarını 5 milyar liraya çıkardık
- ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
- Suudi Arabistan'a ihracat 30 kattan fazla arttı
- Kadın kooperatiflerine geçen yıl 13,7 milyon lira hibe sağlandı
- Brent petrolün varil fiyatı 82,69 dolar
- Borsa güne yükselişle başladı