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24 Şubat 2023 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 09:15:00

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Kaynak: AA

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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 600 bin varil artarak 479 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 9 milyon 895 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 900 bin varil azalışla 240 milyon 100 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 94 bin varil artışla 6 milyon 326 bin varile, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 451 bin varil artışla 4 milyon 597 bin varile çıktı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 11 Şubat-17 Şubat haftasında 8 bin varil azalışla 12 milyon 747 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 490 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

Etiketler : abd eia petrol

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