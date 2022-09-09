VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj!
Türkiye'den tarihi başarı... 60 milyonu geçti
Rus TV'sinde 'Türkiye' kavgası çıktı
Bu tarihlere dikkat! Sağanak geliyor
ABD'den kritik Türkiye mesajı!
Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri EMEA'nın en iyisi seçildi
Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçmeyecek
Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
Bakan Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Borsa güne yükselişle başladı
ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak
TRT ortak yapımı 'Tay' 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak
Bakan Soylu duyurdu! "Kökünü kurutma" operasyonu!
6 sıra birden yükseldik
Gizli operasyon ile Tahran'dan alındı!
Atina'dan mektuplu itiraf!
"CHP ile ittifak içinde değiliz"
Zeybek performansı
Polisiye dönüş
Manisa çıkarması
Anne-oğul sahnede
Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır
Siğiller kâbusunuz olmasın
09 Eylül 2022 Cuma 10:20:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 10:20:00

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyon 800 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 800 bin varil artarak 427 milyon 200 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 500 bin varil azalışla 442 milyon 500 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 300 bin varil artışla 214 milyon 800 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 824 bin varil artışla 6 milyon 779 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 534 bin varil azalışla 3 milyon 433 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 27 Ağustos-2 Eylül haftasında 4 bin varil azalarak 12 milyon 514 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Etiketler : ABD Enerji Enformasyon İdaresi PETROL EIA
Teklisine geri sayım

Teklisine geri sayım
Filmi için İspanya'dan döndü

Filmi için İspanya'dan döndü
Yaman'a Venedik'te ödül

Yaman'a Venedik'te ödül
Ersoy'lu kutlama

Ersoy'lu kutlama
Yeni gelin eşini öve öve bitiremedi

Yeni gelin eşini öve öve bitiremedi
Demet yere kapaklandı

Demet yere kapaklandı
Aile pozu

Aile pozu
Ustalara selam!

Ustalara selam!
Atatürk imajı

Atatürk imajı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes