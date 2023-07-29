ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
Kaynak: AA
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 529'a geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 76 azaldı.
Perşembe gününü 83,79 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,29 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 80,67 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 80,09 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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