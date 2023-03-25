ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Kaynak: AA
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Mart haftasında önceki haftaya göre 4 adet artarak 593'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 62 adet arttı.
Perşembe gününü 75,91 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,99 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 69,26 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 69,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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