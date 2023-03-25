VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Küresel piyasalar Fed haftasını pozitif tamamladı
BDDK'dan 2 bankanın kurulmasına, 1 bankanın faaliyetine izin
TİHEK'ten İstanbul Barosuna ayrımcılık yasağını ihlalden 50 bin lira ceza
53 milyar liralık kamu zararını önlediler
Yazıcıoğlu vefatının 14'üncü yılında anılıyor
25 Mart 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 10:45:00

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Mart haftasında önceki haftaya göre 4 adet artarak 593'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 62 adet arttı.

Perşembe gününü 75,91 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 69,26 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 69,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Etiketler : abd petrol sondaj kulesi ekonomi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX