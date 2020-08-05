  • BIST
    1087.06
  • Dolar
    7,0360
  • Euro
    8,3967
  • Altın
    462,7020
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail Hayfa'da 'Beyrut' benzeri felaketten korkuyor
Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den Lübnan'a yardım eli
AB Lübnan'a yardım gönderiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! İlk kez görüntülendi
Afganistan'da silahlı ve bombalı saldırı: 8 ölü
Bakan Koca'dan çok önemli koronavirüs uyarısı
"Akıllı ulaşım sistemlerinin geçiş sürecini hızlandıracağız"
Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
"Yeter artık çocuklarımızı versinler"
Türk Kızılay Lübnan'a insani yardım ekibi gönderiyor
İstanbul'da önemli görüşme!
"Ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı"
KTO Başkanı Gülsoy: İhracattaki toparlanma temmuz ayında da hızlanarak sürdü
Otomotiv pazarı büyüdü
ABD'nin ham petrol üretiminde 40 yılın en büyük aylık düşüşü
Gaziantep FK 17 Ağustos'ta top başı yapıyor
Fatih Karagümrük'ten büyük başarı
Gençlerbirliği yeni sezona tesislerinde hazırlanacak
Kayyumun eşiğinden Avrupa kupalarına
Feci patlamanın kazananları ve kaybedenleri
Mısır, Suudi Arabistan ve BAE kendi ayaklarına sıkan politikalara destek veriyor
Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
6 ünlü isme Reklam Kurulu'ndan ceza
05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:23:00

ABD'nin ham petrol üretiminde 40 yılın en büyük aylık düşüşü

Kaynak: AA

ABONE OL

Mayısta günlük ortalama 1,99 milyon varil azalan ABD'nin ham petrol üretimi, Ocak 1980'den bu yana görülen en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin ham petrol üretimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu ekonomik daralma ve düşük petrol talebi sebebiyle mayıs ayında rekor miktarda azalarak son 40 yılın en büyük aylık düşüşünü gerçekleştirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) yapılan açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük ortalama 1,99 milyon varil azaldığı belirtilirken, bunun Ocak 1980'den bu yana ham petrol üretiminde görülen en büyük aylık düşüş olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ABD'nin mayıs ayındaki ham petrol üretiminin bir önceki aya göre yüzde 16,6 azaldığı vurgulanan açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin 6 ay üst üste düşüş gösterdiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüsün olumsuz etkileriyle ülkede petrol talebinin hızla zayıfladığına dikkat çekilen açıklamada, "Kovid-19'a bağlı düşük ekonomik faaliyetler enerji arzı ve talebinde değişikliklere neden oluyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'de ham petrol üretiminin en fazla ülkenin enerji merkezi olarak kabul edilen Teksas eyaletinde azaldığına işaret edilirken, bu eyalette petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 764 bin (yüzde 14,8) gerilediği bildirildi.

Teksas'ı günlük 353 bin varil (yüzde 29,1) düşüşle Kuzey Dakota eyaletinin takip ettiği bilgisi paylaşılırken, New Mexico, Oklahoma ve Wyoming eyaletlerinde de ham petrol üretiminin mayısta ciddi anlamda düştüğü vurgulandı.

ABD'nin ham petrol üretimi bu yılın ilk 2 ayında günlük 12,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, üretimin bu yılın genelinde ise günlük 11,6 milyon varil olacağı öngörülüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER