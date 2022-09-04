AB'de Gazprom'a sert tepki: Harekete geçmeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasındaki enerji krizi gittikçe derinleşiyor. Moskova yönetiminin doğalgaz akışını göstermesi üzerine AB, Gazprom'u anlaşmalara saygı göstermeye çağırdı.

MOSKOVA'NIN SON HAMLESİNE BRÜKSEL'DEN SERT TEPKİ GELDİ

Krizin arkasında Rusya-Ukrayna savaşı var. AB, Rusya'ya döviz yaptırımı uygulamaya başladı. AB'ye satılan doğalgazın ödemesi dolarla yapılıyordu. Moskova yönetimi ödemenin ruble ile yapılmasını talep etti. Birçok ülkenin buna karşı çıkmasının yanı sıra Almanya Kuzey Akım 1 boru hattının lisansını iptal etti. Bunun üzerine Kremlin, gaz akışını kıstı. Rusya, tek başına AB'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyordu.

AVRUPA'DA KIŞ SERT GEÇECEK

Moskova alternatif pazarlar bularak yaptırımlardan ciddi bir zarar görmedi. AB ise, enerji tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu arada G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyatı konulması konusunda anlaştı. Ertesinde Gazprom, AB'ye gaz akışını süresiz olarak durdurdu.

"HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ"

Bu karar AB'nin sert tepkisine neden oldu. AB komisyonunun enerjiden sorumlu üyesi Moskova'yı sözleşmeye sadık kalmaya çağırdı. Bunu, yapmazlarsa, "Harekete geçmeye hazırız" dedi.

Rusya ise hatta arıza yaşandığını açıkladı.

Kısacası gaz krizi Avrupa'da kışın olukça sert geçeceğine işaret ediyor. Birçok üllke depoları hatırı sayılır şekilde doldurmayı başardı. Buna karşılık tasarruf önlemleri hayata geçiyor. Ayrıca faturalar ciddi oranda yükselecek.