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01 Eylül 2022 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 11:15:00

AB'de gaz depolarında doluluğun artmasına rağmen kış zor geçecek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaklaşık 113 milyar metreküplük doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 80'i geçmesine rağmen Rusya'dan akışın kesilmesi halinde kış aylarında bunun yetersiz kalması bekleniyor.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen AB ülkeleri, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı çeşitli tedbirler alarak yaklaşan kış öncesi enerji güvenliğini sağlamaya çalıştı.

    Geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin eden AB, savaşın başlamasıyla üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırladı.

    Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl için 1 Kasım'a kadar yüzde 80, sonraki yıllarda da yüzde 90 doluluğa ulaşılmasına karar verildi.

    AA muhabirinin AB Konseyi ve Gas Infrastucture Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, bugün itibarıyla AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 80'i geçti. Böylece, AB depolama hedefini planlanandan 2 ay önce yakaladı.

    AB doğal gaz depolarının doluluğunun yüksek seviyelere çıkmış olmasına rağmen bunun kış aylarındaki tüketimi karşılamaya yeterli olmayacağı öngörülüyor.

    AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğal gaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

    Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğal gaz depo kapasitesi yer alıyor.

    Avrupa'nın toplam doğal gaz depolama kapasitesi yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde seyrediyor. Hali hazırda AB'nin depolarındaki gaz miktarı ise 91,1 milyar metreküp olarak belirlendi.

    Gaz depoları, kış tüketimini karşılamaya yetmiyor

    AB ülkeleri yıllık 400 milyar metreküplük doğal gaz ihtiyacının sadece 4'te 1'ini depolayabiliyor.

    Almanya'nın yıllık yaklaşık 90 milyar metreküp olan gaz tüketimi depolama seviyesinin 3 katını buluyor.

    İtalya'nın 71 milyar metreküp gaz tüketimi de depo kapasitesini 3 kattan fazla geçiyor.

    Benzer biçimde Fransa'nın 40 milyar metreküp, Hollanda'nın 44 milyar metreküp olan gaz tüketimleri depolarını 3 kattan fazla aşıyor.

    Rusya'dan tedarikin kısıtlamaya veya kesintiye uğraması halinde Avrupa'nın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin depolarındaki gazın özellikle tüketimin arttığı kış aylarında hızla tükenmesi bekleniyor.

    Doğal gazda acil durum planı

    AB, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı bir acil durum planı hazırladı.

    Plan kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.

    Böylece AB ülkelerinin yıllık 45 milyar metreküp civarında daha az gaz kullanması bekleniyor. Bu durumda bile AB'nin yıllık gaz tüketimin 355 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Tüketimdeki düşüşe rağmen Rusya'dan gaz tedarik edilememesi halinde Avrupa'nın depolarının ve gelecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının tüketimi karşılaması mümkün görünmüyor.

    AB ülkelerinin doğal gaz tüketimlerini ne kadar düşürebileceği, kış aylarının ne kadar soğuk geçeceği, Rusya'dan ne miktarda gaz tedarik edileceği ve gaz depolarının doluluk seviyesi Avrupa'daki enerji krizinin boyutunu ortaya çıkaracak.

    Etiketler : doğal gaz AB ülkeleri Ukrayna
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