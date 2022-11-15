15 Kasım 2022 Salı 16:46:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 16:46:00
ABD'de ÜFE ekimde beklentilerin altında kaldı
Kaynak: AA
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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.
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