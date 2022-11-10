10 Kasım 2022 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 16:40:00
ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı
Kaynak: AA
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı.
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