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10 Kasım 2022 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 16:40:00

ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı

Kaynak: AA

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı.

Etiketler : abd tüfe ekonomi
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