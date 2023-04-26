ABD'de Tesla'nın Model Y otomobilinin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı
Kaynak: AA
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model Y aracının başlangıç fiyatı, ABD'deki ortalama yeni araç fiyatının altına düştü.
Tesla'nın Model Y otomobilinin 46 bin 990 dolara inen başlangıç fiyatı, ABD'de yeni bir araç için ödenen ortalama tutardan yaklaşık 759 dolar daha düşük olarak hesaplandı.
Model Y, geçen yıl ABD'de en çok satan elektrikli araç olmuştu.
Tesla, ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime gitmişti. Şirket, kar marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen 18 Nisan'da ABD'de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar, Model 3 fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmıştı.
Şirket, geçen hafta ise Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 3'e yakın artırmıştı.
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