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15 Eylül 2022 Perşembe 17:06:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 17:06:00

ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin aksine düştü

Kaynak: AA

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ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustosta ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 0,5 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen imalat sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 0,6 artmıştı.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puanlık azalışla yüzde 80'e geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 80,3 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 80,2 olarak kaydedilmişti.

Etiketler : fed sanayi üretim
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