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19 Kasım 2022 Cumartesi 11:35:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 11:35:00

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Kaynak: AA

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla 1 adet artışla 623'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 162 adet artış gösterdi.

Perşembe gününü 89,78 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 87,88 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 80,24 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 81,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Etiketler : abd petrol sondaj
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