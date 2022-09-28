VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AYM'den Seçim Kanunu kararı
Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın
MARLIN SİDA, üstün teknoloji yetenekleriyle sınıfında rakip tanımıyor
EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında başladı
ABD'de mortgage faizi 14 yılın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor
Almanya'da konut krizi büyüyor
Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerimiz eğitim ve sağlık araştırmaları üssü olacak
"Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştirmeliyiz"
Finlandiya, boru hatlarındaki sızıntılar hakkında İskandinav komşuları ile görüştü
'Medeniyetlerin beşiği' İznik'te Dünya Göçebe Oyunları heyecanı başlıyor
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Alman şirketlerin yarısı enerji krizi nedeniyle var olma mücadelesi veriyor
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama
4. Dünya Göçebe Oyunları Başlıyor
Almanlardan THY itirafı: Lufthansa'yı geçtiler
Başkan Erdoğan: Her aşamasını takip ettim
Sağlık Bakanı Koca: "Etlik Şehir Hastanesi bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapas...
Şi ilk kez halkın karşısına çıktı
Saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kafkasya'nın enerji jeopolitiği: Rekabet ve iş birliği eğilimleri
Sinop'u ziyaret edenler arkeoparkta tarih yolculuğuna çıkacak
28 Eylül 2022 Çarşamba 16:56:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 16:56:00

ABD'de mortgage faizi 14 yılın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 6,25'ten 6,52'ye yükselirken söz konusu faiz oranı Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam ederken, yükselen mortgage faiz oranları da konut sektörü üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 23 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,25'ten 6,52'ye yükseldi. Böylece, söz konusu faiz oranı Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,40'tan 5,70'e yükseldi.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, Fed'in yüksek enflasyona karşı agresif politika önlemlerinin ardından mortgage oranlarının yükselmeye devam ettiğini ve hem satın alma hem de yeniden finansmana ilişkin mortgage başvurularının düştüğünü belirtti.

Benzer şekilde satın alma faaliyetinin de bir yıl öncesine göre yüzde 29 düştüğüne işaret eden Kan, yüksek mortgage oranları ve ekonomik belirsizliğin alıcıların kararlarını etkilediğini aktardı.

Etiketler : abd mortgage konut kredisi
Kimsenin koltuğunda gözüm yok

Kimsenin koltuğunda gözüm yok
Sosyetik güzelle yakalandı

Sosyetik güzelle yakalandı
Seul'dan ödülle döndü

Seul'dan ödülle döndü
Rapten nefret ediyorum

Rapten nefret ediyorum
Parfüm koleksiyonum var

Parfüm koleksiyonum var
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız

Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız
Konserde bomba aşk

Konserde bomba aşk
Soğuğa karşı ceket önlemi

Soğuğa karşı ceket önlemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes