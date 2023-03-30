VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Proje kapsamında 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlandı"
"Erdoğan'ın adaylığına engel yok" Yener: Seçime 4 adayla gidilecek
Sanatseverleri buluşturacak
"Depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık"
Eğlence tufanı
Çin, InSAR uydularını uzaya yolladı
30 Mart 2023 Perşembe 16:55:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 16:55:00

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mart ile biten haftada 198 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 198 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 196 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 191 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artışla 198 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 18 Mart ile biten haftada 4 bin kişilik artışla 1 milyon 689 bin oldu.

Etiketler : abd çalışma bakanlığı işsizlik maaş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX