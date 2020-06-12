  • BIST
    108692
  • Dolar
    6,8374
  • Euro
    7,7384
  • Altın
    380,6850
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Binlerce yolcu iade bekliyordu! 15 Haziran'da başlıyor
THY'den flaş açıklama... ABD'ye tarifeli uçuşlar 19 Haziran'da başlıyor
Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün başlıyor
Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alacak
Bir PKK'lı terörist teslim oldu
Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı
Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret ettiği televizyon kanalı protesto edildi
Bakan Varank duyurdu: Koronavirüse karşı çok önemli bir ilacı ürettik
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti
Lübnan'da dolardaki ani yükseliş halkı sokağa döktü
Meksika'da son 24 saatte 587 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Avustralya'daki Kovid-19 yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı
ABD'li uzmandan çok önemli Doğu Akdeniz ve Türkiye açıklaması
Dolar 6.85'i test ediyor
THY'den önemli açıklama
Mustafa Akıncı iyice sınırı aştı! Skandal teklif
Dışişleri'nden İngiltere'ye 'askeri üs' tepkisi
Yunan ağız değiştirdi! Korku böyle bir şey...
ABD'de peş peşe FETÖ hamleleri! Titriyorlar...
Türkiye'den düşmanları çıldırtacak Libya hamlesi!
ABD Genelkurmay başkanı Geri adım attı: Orada olmamalıydım
'Amaçları iki ülkeyi Türkiye'ye karşı ortak harekatlarda ileri sürmek'
Malezya yaklaşık 300 Arakanlı sığınmacıyı geri çevirdi
12 Haziran 2020 Cuma 07:15:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 07:15:00

ABD'de endeksler günü sert düşüşle kapattı

Kaynak: AA

ABONE OL

New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 1800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 6,9 azalışla 25.128,17 puana geriledi.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 6,9 azalışla 25.128,17 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 5,9 kayıpla 3.003,71 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 5,3 azalışla 9.492,73 puana düştü.

Endekslerdeki düşüşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ile ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide hızlı toparlanmaya dair beklentileri desteklemeyen öngörüleri etkili oldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin aşamalı olarak gevşetildiği ülkede 21 eyalette vaka sayısında artış yaşandı. Arizona, Teksas, Kuzey Carolina gibi bazı güney eyaletlerinde son bir haftada virüse yakalananların sayısında yükseliş gözlendi.

Öte yandan, Fed'in dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu vurgulanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER