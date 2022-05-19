VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güzellik buluşması
‘Emanet' dizisinde yer almayacak
Sporcu Hande
Evlendiler
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekoru kırdı
BALIKESİR TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR
Çok güzel bir duygu
İlk kez tarhana çorbası içtim
Tilki, Times meydanında
Tarihi Rotalar her cumartesi TV4'te
Türkiye'nin yeni gemisi Doğu Akdeniz'de sondaja başlıyor
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
Tarihi filmde sete paydos!
Meryem yine Cannes'da
Caner'e karşı ön yargılıydım
Rüşvet skandalı derinleşiyor...
Maaş ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Cevizin kendi kadar suyu da yararlı
Havuz sezonu açıldı, uzmanlar uyarıyor: En riskli grup 5 yaş altında olanlar
ALTINMÜHÜR ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA İÇMEYİN
Ömer Kokal'ın sunumuyla Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren tv 4'te başlıyor
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin tüm sorunlarını çözebiliriz
Manisa'da kayıp ikizlerden acı haber
19 Mayıs 2022 Perşembe 13:07:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 13:07:00

ABD'de benzin fiyatı tarihi rekoru kırdı

Kaynak: Star Gazetesi

ABONE OL

Dünyanın petrol zengini ülkeleri arasında ilk 10'a giren ABD'de benzin fiyatları, tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de Ulusal ortalama benzin fiyatı Salı günü galon başına 4.523 dolara ulaştı.

Pandemi sonrası toparlanma çabaları için talep patlaması ve Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji güvenliği sorunu, arzdaki sıkıntıları katladı.

Geleneksel olmayan sondaj yöntemleriyle petrol zengini ülkeler arasına adını yazdıran ABD, benzin fiyatında tüm dünyayı sarsan enerji enflasyonunda kaçamadı.

ABD'de son iki haftadır hızlı yükselen akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları üzerindeki etkisini de ciddi şekilde hissettirdi.

BENZİN FİYATINDA TARİHİ REKOR

American Automobile Association (AAA) verilerine göre, ABD benzin fiyatları son iki haftadır günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesini ulaştı.

Ulusal ortalama Salı günü galon başına 4.523 dolar rekorunu kırdı ve bazı ABD eyaletlerinde fiyat bu rakamın da çok üstünde.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en pahalı benzin, 6 doların üzerindeki galın fiyatıyla Kaliforniya eyaletinde satılıyor.

Uzmanlar, keskin artışı kısmen, nihai gaz fiyatının yarısından fazlasını oluşturan petrol fiyatlarındaki artışa bağladılar.

AAA sözcüsü Andrew Gross, CNBC'ye verdiği demeçte, "Benzinin temel bileşeni olan yüksek petrol maliyeti, tüketiciler için bu yüksek pompa fiyatlarını artırıyor. Normalde fiyatların düşmesine yardımcı olacak olan bahar tatili ile Anma Günü arasındaki durgunluk sırasında benzine yönelik yıllık mevsimsel talep düşüşü bile bu yıl hiçbir etki göstermiyor." dedi.

Etiketler : abd benzin fiyatı dolar benzin fiyatları
İyilik'in Çiçek'i

İyilik'in Çiçek'i
Motosiklet keyfi

Motosiklet keyfi
Yürüyen marka

Yürüyen marka
Setlerde geri dönüşüme uyulmalı

Setlerde geri dönüşüme uyulmalı
Hız tutkunları bir arada

Hız tutkunları bir arada
"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında

"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında
Yüzüğü fotoşopla sakladı

Yüzüğü fotoşopla sakladı
Eşi ve oğluyla film çekecek

Eşi ve oğluyla film çekecek
Dizilerde oynayanlar oyuncu değil

Dizilerde oynayanlar oyuncu değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX