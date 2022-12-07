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07 Aralık 2022 Çarşamba 11:06:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 11:06:00

ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

Kaynak: AA

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarında 2023 sonunda yaşanacak artış beklentilerine işaret ederek, gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Aralık 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 92,36 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam kasım ayı raporunda 95,33 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da gelecek yıl için 86,36 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı kasımda 89,33 dolar olarak tahmin edilmişti.

Bu yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 101,48 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 95,22 dolar olması bekleniyor.

Raporda, küresel petrol stoklarının gelecek yılın ilk yarısında günlük 200 bin varil düşeceği, ancak ikinci yarısında günlük 700 bin varil artacağı tahmin edildi.

Gelecek yılın sonunda petrol stoklarında yaşanacak muhtemel artışın petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturacağı ifade edilen raporda, bu nedenle petrol fiyatı öngörüsünün aşağı yönlü revize edildiği kaydedildi.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 870 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 250 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimin 2023'te ise 2019'un rekor üretim seviyesi olan 12 milyon 300 bin varili aşarak 12 milyon 340 bin varile çıkabileceği hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 99 milyon 980 bin varil, gelecek yıl da 101 milyon 60 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yıllık üretiminin bu yıl günlük 34 milyon 110 bin varile, gelecek yıl günlük 34 milyon 520 bin varile ulaşacağı belirtildi.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 270 bin varil artarak 99 milyon 820 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl bu rakamın 100 milyon 820 bin varil olacağı öngörülüyor.

Etiketler : abd enerji enformasyon idaresi petrol
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