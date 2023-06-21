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21 Haziran 2023 Çarşamba 12:04:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 12:04:00

ABD ekonomisinde görünüm karışık bir hal alıyor

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankası (Fed) tarihinin en şahin dönemlerinden birini geride bırakmaya hazırlanırken, ABD ekonomisinde görünüm günden güne daha karışık bir hal alıyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 4 artışla yaklaşık son iki yılın en düşüğüne gerilerken, Fed geçen yıl mart ayından bu yana devam ettirdiği faiz artışlarına ara verdi.

Buna karşın, Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda Fed'in gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edebileceğini kaydederken, bankanın gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarındaki değişim dikkati çekti.

Buna göre Fed ,ABD ekonomisi için enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 3,3'ten 3,2'ye indirirken değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminini yüzde 3,6'dan 3,9'a yükseltti.

Analistler, ülkede manşet enflasyondaki yumuşaya karşın çekirdek enflasyondaki inatçı duruşun Fed yetkililerini rahatsız etmeye devam ettiğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesine çıkararak "şahin" politikalarına son verebileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, fiyatlamalarda temmuz sonrasında da bir faiz artışına gidilebileceği ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Çekirdek enflasyonun büyük çoğunluğu barınmadan kaynaklanıyor

ABD'de enflasyon alt kalemler bazında incelendiğinde enerji fiyatlarındaki gerilemenin TÜFE'deki düşüşte önemli rol oynadığı görülürken, elektrik ve doğal gaz fiyatları da söz konusu seyri destekledi.

Analistler, gelecek aylarda ülkedeki enflasyonun baz etkisiyle birlikte daha da gerileyebileceğine dikkati çekerken Fed'in para politikası kararlarında çekirdek enflasyonu daha önde tuttuğunu hatırlattı.

Ülkede çekirdek enflasyonun mayısta aylık bazda yüzde 0,4 , yıllık bazda yüzde 5,3 arttığını kaydeden analistler, söz konusu seviyelerin Fed'in hedeflerinin hala oldukça uzağında olduğunu ancak alt kalemlerin sınırlı da olsa düşüşün devam edebileceğine işaret ettiğini ifade etti.

Buna göre, kira gibi kalemlerde gerilemeler dikkati çekerken, nisanda aylık yüzde 0,6 olan kiralardaki artış mayısta yüzde 0,5'e geriledi.

Ülkede çekirdek enflasyonun güçlü kalmasına neden olan alt kalemlerin başında barınma giderleri gelirken, bu kalemde aylık artış yüzde 0,6 şeklinde gerçekleşti.

Benzer şekilde ikinci el araçlar da çekirdek enflasyona pozitif katkı yaparken, bu endeksteki yükseliş yüzde 4,4 oldu.

Barınma kalemindeki enflasyon çekirdek enflasyonun yüzde 60'ını temsil ederken, araç sigortası çekirdek enflasyonda önemli yer tutan bir başka kalem olarak öne çıktı.

Makroekonomik veriler Fed'in işinin zor olduğunu gösteriyor

Analistler, ülke genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller verdiğini kaydetti ve bu durumun enflasyondaki seyre yönelik beklentileri zorlaştırdığını ifade etti.

İş gücü piyasasının sıcak kalmayı sürdürdüğünü hatırlatan analistler, ülkede kişisel gelir ve harcamaların da öngörüler üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bu durumun Fed'in ekonomiyi soğutma çabalarıyla örtüşmediğini belirterek güçlü seyreden harcama kalemlerinin enflasyondaki gerilemeyi de sınırladığını vurguladı.

Dün açıklanan verilere göre, konut başlangıçlarının mayısta yüzde 21,7 ve inşaat başlangıçlarının yüzde 5,2 arttığına dikkati çeken analistler, Fed'in 500 puanlık faiz artırım döngüsünün ardından konut piyasasında gözlemlenen hareketliliğin fiyatlamaları da zorlaştırdığını söyledi.

Etiketler : ABD Fed TÜFE
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