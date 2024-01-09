VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı
"Nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında 75 gözaltı
ABD, denetimler tamamlanana kadar "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçmayacağını bildirdi
"Bakımlı kadınım"
‘Kopuk' heyecanı
20 milyon başarısı
09 Ocak 2024 Salı 08:45:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 08:45:00

ABD, denetimler tamamlanana kadar "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçmayacağını bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar yerde kalmaya devam edeceğini duyurdu.

FAA'dan yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 9 "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ne uygun bir yöntemin onaylandığı ve söz konusu yöntemin operatörlere sağlandığı bildirildi.

Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler hem sol hem de sağ kabin kapısı çıkış tapalarını, kapı bileşenlerini ve bağlantı elemanlarını içeren gelişmiş denetimleri tamamlayana kadar yerde kalacağı kaydedilen açıklamada, operatörlerin ayrıca herhangi bir uçağı tekrar hizmete sokmadan önce, denetimlerden sağlanan bulgulara dayalı olarak düzeltici faaliyet gerekliliklerini de tamamlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, FAA'nın ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmasına ilişkin Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun soruşturmasını desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Öte yandan ABD medyasında, Amerikan hava yolu şirketi United Airlinesın, birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulduğuna dair haberler yer aldı.

"BOEİNG 737 MAX 9" TİPİ YOLCU UÇAĞININ GÖVDESİNDEN BİR PARÇANIN KOPMASI

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

Etiketler : abd denetim boeing 737 max 9 uçak
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Barıştılar

Barıştılar
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX