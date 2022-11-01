VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan tepki: Uluslararası bir istihbarat oyununa düşmektedir
Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz
‘Krem ve karamel'
Hollanda'dan onur ödülü
Tarkan'dan tebrik geldi
‘Var ya' düeti
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Bakan Kurum'dan İlk Evim Projesi müjdesi!
"İftiranı ispat etmezsen namertsin"
Maden ocağındaki patlamaya ilişkin sıcak gelişme
Türkiye'den 'denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir riski oluşturuyor' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti
Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma ve sorunları çözme konusunda anlaştı
AB ve ABD, elektrikli otomobil anlaşmazlığında çözüm arıyor
"Denizlerin kalaşnikofu" yerlileştirildi
Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısı hesaplarının askıya alındığını bildirdi
Togg teknolojisiyle rakiplerini solladı
Bomba iddia: 6'lı masanın parçalandığını görebiliriz
Tahıl koridorunda dünya panikte Türkiye devrede!
Kılıçdaroğlu, PKK'yı övene rozet taktı!
ABD turnesi başladı
01 Kasım 2022 Salı 08:54:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 08:54:00

AB ve ABD, elektrikli otomobil anlaşmazlığında çözüm arıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ayrımcı bulduğu ABD'nin yerli üretim elektrikli otomobilleri vergi indirimleriyle teşvik edecek yasasından muaf tutulmak istiyor.

AB üyesi ülkelerin ticaret bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, "Uluslararası ticaret zor durumda." dedi.

Sikela, küresel piyasaların Kovid-19 salgını sonrası toparlanmaya başlamışken Rusya-Ukrayna savaşının başladığını anımsattı.

Savaşın enerji kriziyle birlikte ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurduğuna işaret eden Sikela, mal ve hizmet ticaretinde yeni pazarlar bulmamanın çok önemli bir hal aldığını söyledi.

Sikela, "AB'nin güvenilir ve benzer değerleri paylaşan ortaklarla ticaret bağlarını güçlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toplantının bir kısmına ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin de katıldığına dikkati çeken Sikela, "AB ve ABD arasında ticaret bağları çok önemli. Bunu derinleştirmeye ve iş birliğine odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Sikela, ABD'nin enfasyonu düşürme yasası hakkında, "Beklentimiz, AB ülkelerine bu yasa konusunda muafiyet uygulanması." dedi.

Kanada ve Meksika muaf

ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yasa konusunda muafiyet tanıdığını ansımatan Sikela, AB ve ABD tarafının bu konuda çözüm bulmak için görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de ABD'deki enflasyonu düşürme yasasının pek çok üye ülke ve şirketi kaygılandırdığını ifade etti.

"ABD ile ticari ilişkiler stratejik öneme sahip" diyen Dombrovskis, özellikle otomotiv, batarya ve enerji sektörlerinin ABD'deki yasadan kaygı duyduğunu söyledi.

Dombrovskis, bu sorunu çözüme kavuşturmak için bir görev gücü kurduklarını anımsatarak, "Burada çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Bu aşamada konuyu müzakere yoluyla çözmeye odaklanıyoruz." dedi.

"Uygun çözüm, AB'nin de Kanada ve Meksika gibi bu yasadan muaf tutulmasıdır" diyen Dombrovskis, müzakerelere yoğunlaşacaklarını vurguladı.

Dombrovskis, toplantıda ticaret politikasının günün gereksinimlerine uyumu konusunda stratejik tartışmalar yaptıklarına işaret ederek, gelecek yıl Yeni Zelanda, Şili ve Meksika ile ticaret anlaşması yapmayı, Avustralya, Endonezya ve Hindistan ile de ticaret anlaşması müzakerelerini ilerletmeyi istediklerini bildirdi.

ABD'deki enflasyonla mücadele yasa tasarısı, vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngörüyor. Bu kapsamda, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara vergi indirimi verilmesi planlanıyor.

AB, kendi otomobillerini kapsamayan söz konusu vergi indirimlerini ayrımcı buluyor.

Etiketler : AB üyesi AB ABD Kanada ve Meksika
Oğlu babasından şikayetçi oldu

Oğlu babasından şikayetçi oldu
Her şey yolunda

Her şey yolunda
İspanya'dan Harbiye'ye

İspanya'dan Harbiye'ye
Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz
‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı

‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı
Kızlarına alışveriş yaptı

Kızlarına alışveriş yaptı
Yeni jenerasyon pırıl pırıl

Yeni jenerasyon pırıl pırıl
Antalya'da ‘Evet' dediler

Antalya'da ‘Evet' dediler
Yunanistan'da ‘Yargı' dağıtıyor

Yunanistan'da ‘Yargı' dağıtıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX